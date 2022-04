Vivoryon haalt met succes 21 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft met succes 21 miljoen euro opgehaald. Dit maakte heet biotechbedrijf vrijdag kort voor de opening van de beurshandel bekend. Er werden 2 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 10,50 euro per stuk. Door de aandelenuitgifte stijgt het aantal uitstaande aandelen met 10 procent. Vivoryon zal de opbrengst van de uitgifte gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn belangrijkste kandidaatmedicijn varoglutamstat, een behandeling voor patiënten met de ziekte van alzheimer, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Vivoryon kondigde de emissie op donderdag 31 maart nabeurs aan. Het aandeel Vivoryon sloot donderdag op 11,82 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.