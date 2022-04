Neutrale opening AEX bij start nieuwe kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting vlak van start.

Donderdag sloot de AEX het eerste kwartaal af met een verlies van 1,3 procent op 724,20 punten. In het lopende jaar staat de hoofdindex nu op een verlies van ruim 9 procent. Ten opzichte van de hoogste stand ooit, neergezet in november vorig jaar, noteert de index krap 13 procent lager.

Ook de Amerikaanse beurzen stonden donderdag onder druk met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 1,6 procent, waarbij vooral in het laatste handelsuur de verliezen flink opliepen.

Wall Street ging omlaag, terwijl de markt wel steun vond in de aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden om voor een periode van zes maanden 1 miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit de strategische reserves in een poging de stijgende olie- en gasprijzen een halt toe te roepen. De Amerikaanse olie-future sloot donderdagavond in New York 7 procent lager op 100,28 dollar per vat.

Volgens data van Dow Jones Market boekten de drie belangrijkste Amerikaanse beursindexen hun slechtste kwartaalresultaten sinds de eerste drie maanden van 2020. "Het slechtste kwartaal in twee jaar is echter niet zo slecht, aangezien de S&P 500-index slechts krap 6 procent is verwijderd van recordniveaus", merkte marktanalist Edward Moya van Oanda op.

Vooral de oorlog in Oekraïne en de impact daarvan op de inflatie, bovenop de toch al hoge inflatie, beheersen momenteel het sentiment. De hoge inflatie is van grote invloed is op het beleid van centrale banken. Vanochtend maakte het CBS nog bekend dat de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in in Nederland in maart is uitgekomen op 11,9 procent.

Met name de Federal Reserve lijkt momenteel het gaspedaal vol in te drukken om de inflatie te beteugelen en ABN AMRO verwacht in 2022 in totaal 7 renteverhogingen.

De Amerikaanse economie lijkt zich ondertussen nog steeds goed staande te houden en vanmiddag kunnen beleggers daar bevestiging van krijgen met de vrijgave van het banenrapport over maart, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

Uit een banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP kwam woensdag naar voren dat de werkgelegenheid in de VS zich waarschijnlijk sterk blijft ontwikkelen. Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een meer dan keurig rapport, nu ook de kleinere bedrijven bijdragen aan de banengroei.

In Azië laten de hoofdindices vanochtend een verdeeld beeld zien, maar de koersuitslagen zijn niet heel groot. De afgelopen twee weken is de volatiliteit flink afgenomen, na zeer heftige bewegingen in de eerste helft van maart. Hongkong verliest vanochtend minder dan 1 procent, terwijl de Shanghai Composite ruim een half procent wint. De olie-future noteert daarnaast min of meer vlak.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor een stroom aan inkoopmanagersindices voor de industrie in maart, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven. Vanochtend liet de Japanse industrie al een groeiversnelling zien, terwijl er juist sprake was van krimp voor de Chinese industrie.

Bedrijfsnieuws

Pharming presenteerde positieve fase III studieresultaten met leniolisib in APDS op de jaarlijkse bijeenkomst van de Clinical Immunology Society 2022. Begin februari meldde Pharming al dat met de studie de co-primaire eindpunten werden gehaald.

Heijmans verkocht 144 appartementen in Amersfoort en Rotterdam aan woningbouwvereniging Vesteda voor een totaalbedrag van 46 miljoen euro.

Vivoryon Therapeutics gaat nieuwe aandelen uitgeven. Het biotechbedrijf wil maximaal 2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, wat overeenkomt met circa 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal.

Avantium sloot een financieringsovereenkomst ter waarde van 90 miljoen euro met een consortium van Nederlandse banken, bestaande uit ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank, en het impact investeringsfonds Invest-NL voor de financiering van de bouw van zijn FDCA Flagship in Delfzijl.

Niet-uitvoerend bestuurder Ben van der Ross van Prosus gaat per 1 april met pensioen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 1,6 procent tot 4.530,44 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 34.678,35 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 14.220,52 punten.