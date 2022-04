Sentiment Japanse maakindustrie afgenomen - Tankan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse maakindustrie heeft in maart tegenwind gevoeld van tekorten en hogere grondstofprijzen. Dit bleek vrijdagochtend uit het Tankan-rapport van de Japanse centrale bank. De sentimentsindex kwam in maart uit op 14, tegen 17 in december. Deze daling van 3 punten was iets minder dan de 4 die was voorzien. De index vertegenwoordigt het percentage bedrijven dat optimistisch is over de ontwikkelingen in de maakindustrie minus degene die daar juist niet optimistisch over zijn. Uit het rapport bleek verder dat grote bedrijven van plan zijn om hun investeringen te verhogen met 2,2 procent in het boekjaar, dat vandaag van start gaat. Bron: ABM Financial News

