Heijmans verkoopt 144 appartementen aan Vesteda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft 144 appartementen verkocht in Amersfoort en Rotterdam aan woningbouwvereniging Vesteda voor een totaalbedrag van 46 miljoen euro. Dit maakte de bouwer vrijdagochtend bekend. De woningen zijn onderdeel van het Podium-project in Amersfoort en De Kuil in Rotterdam. De bouw van het appartementencomplex in Amersfoort begin in het derde kwartaal van dit jaar en het gebouw moet in 2024 opgeleverd worden. In Rotterdam begint Heijmans in mei dit jaar met de eerste bouwfase. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.