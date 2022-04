'InPost wint marktaandeel' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in versneld tempo marktaandeel weten te veroveren in 2021, maar de hoge inflatie zal dit jaar op de winstgevendheid drukken. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag. InPost wist zijn aandeel op de zakelijke markt in Polen te vergroten met 4 procentpunten tot 48 procent. Het bedrijf had slechts beperkt last van de toegenomen concurrentie. De hoge inflatie zal echter op de winstgevendheid drukken dit jaar. Kerstens schat de impact hiervan in op 5 procentpunt. Door de hoge inflatie worden pakketkluisjes echter aantrekkelijker dan bezorging aan de deur, zo meent Kerstens, en dat zal het marktaandeel nog verder aanjagen. De volumes kunnen volgens Jefferies met nog eens 15 procent stijgen in het lopende kwartaal, na een sprong van 97 procent in het eerste kwartaal vorig jaar. Jefferies handhaafde het koopadvies op InPost met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel sloot donderdag 13,2 procent lager op 5,76 euro. Bron: ABM Financial News

