Pharming presenteert goede resultaten met leniolisib

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft positieve fase III studieresultaten met leniolisib in APDS gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Clinical Immunology Society 2022. Dit maakte het biotechbedrijf vrijdag bekend.

Begin februari meldde Pharming al dat met de studie de co-primaire eindpunten werden gehaald.

"Het is geweldig nieuws dat leniolisib zulke positieve resultaten liet zien in deze fase III-studie in APDS. Het is buitengewoon bemoedigend om te zien dat dit medicijn in staat is de oorzaak van deze complexe aandoening aan te pakken en daarbij zowel de zorg te verbeteren als de symptomen bij patiënten te verminderen. Het vooruitzicht op een behandeling voor onze patiënten met APDS is een mijlpaal waar we lang naar hebben uitgekeken", zeiden onderzoekers van de Sinai School of Medicine in New York in een toelichting.

Pharming is van plan om in de eerste helft van 2022 te starten met het wereldwijd indienen van registratieaanvragen voor leniolisib, gevolgd door, op voorwaarde van goedkeuring, de lancering van de therapie in de VS in het eerste kwartaal van 2023 en een reeks Europese lanceringen in de tweede helft van 2023.