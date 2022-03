Biden kondigt grootste vrijgave ooit uit oliereserves aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag de grootste vrijgave ooit uit 's lands oliereserves aan in een poging de stijgende olie- en gasprijzen te kunnen beteugelen. Biden beveelt de vrijgave van 1 miljoen vaten olie per dag uit de US Strategic Petroleum Reserve voor een periode van zes maanden, wat neerkomt op in totaal 180 miljoen vaten olie. Biden zei dat er twee hoofdoorzaken zijn voor de huidige gasprijzen: de coronaviruspandemie en Vladimir Poetin. "Vanwege de kracht en de snelheid van het herstel [van de pandemie] schoot de vraag naar olie veel sneller terug dan het aanbod. Daarom begonnen de gasprijzen vorig jaar te stijgen. De tweede oorzaak is Vladimir Poetin", zei president Biden in een korte speech. "De prijsstijging van Poetin treft Amerikanen aan de pomp", voegde hij toe. Bron: ABM Financial News

