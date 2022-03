Olieprijs fors lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag fors lager gesloten, nadat het Witte Huis de vrijgave van maximaal 1 miljoen vaten per dag voor een periode van zes maanden uit de strategische reserves aankondigde.

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde daarmee op de stijgende energieprijzen en hoopt met de vrijgave de stijgende olieprijzen in toom te houden, aangezien de oorlog in Oekraïne geen tekenen van verlichting vertoont en OPEC+ vasthoudt aan de eerder geplande productieverhoging van 400.000 vaten per dag in mei.

De vrijgave uit de Amerikaanse strategische reserves zou de markt in 2022 weer in evenwicht kunnen brengen, zei een team van grondstofanalisten van Goldman Sachs.

"Die extra olie zou echter niet het structurele aanbodtekort, dat jaren in de maak is, oplossen. In feite zouden lagere prijzen in 2022 de vraag naar olie ondersteunen en tegelijkertijd de versnelling van de schalieproductie vertragen, waardoor de tekorten in 2023 oplopen en het waarschijnlijk noodzakelijk zal worden om de strategische reserves aan te vullen", aldus de Goldman analisten.

Voor 2023 voorzien Goldman een olieprijs van 115 dollar per vat, wat 5 dollar boven de eerdere raming van 110 dollar per vat is, terwijl de olieprijs in de tweede helft van 2022 wordt geraamd op 125 dollar per vat.

Daarnaast werd bekend dat OPEC+ vasthoudt aan zijn eerder overeengekomen plan om de productie in mei met circa 400.000 vaten per dag te verhogen, waarmee het oliekartel de oproep van de regering Biden en andere energieverbruikende landen om de productie sneller te verhogen heeft weten te weerstaan.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 7,0 procent, ofwel 7,54 dollar, lager op 100,28 dollar op de New York Mercantile Exchange.