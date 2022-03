Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.583,30 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.043,56 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 14.365,56 punten.



Wall Street ging donderdag omlaag, terwijl de markt steun haalde uit berichten dat de Amerikaanse president Joe Biden een substantiële vrijgave van oliereserves voorbereidt om de stijgende energieprijzen en inflatie aan te pakken. Biden zou de vrijgave van 1 miljoen vaten per dag uit de strategische reserves mogelijk later op de dag aankondigen.

De aandelenmarkt sluit een volatiel eerste kwartaal af, waarbij de S&P, na zeven opeenvolgende kwartalen hoger gesloten te zijn, op kwartaalbasis met 3 procent is gedaald en de Nasdaq Composite 8 procent verloor. Volgens data van Dow Jones Market boekten de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks hun slechtste kwartaalresultaten sinds de eerste drie maanden van 2020.

"Het slechtste kwartaal in twee jaar is niet zo slecht, aangezien de S&P 500-index ongeveer 5 procent is verwijders van recordhoogtes", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de VS bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gestegen met 14.000 tot 202.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 195.000 nieuwe aanvragen.

Het inkomen van de gemiddelde Amerikaan is in februari op maandbasis gestegen, terwijl ook de kerninflatie verder opliep. De inkomens stegen op maandbasis met 0,5 procent en de PCE kernprijsindex steeg 0,4 procent ten opzichte van de voorgaande maand, wat iets minder was dan de stijging met 0,5 procent van vorige maand. Op jaarbasis steeg de kerninflatie van 5,2 naar 5,4 procent

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in maart versneld. De inkoopmanagersindex van MNI steeg van 56,3 in februari naar 62,9 in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,1088. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1085 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1156 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 4,5 procent lager. OPEC+ houdt conform de verwachting vast aan het bestaande plan om de productie in mei met nog eens 400.000 vaten per dag te verhogen.

Vrijdag staan in de VS op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport van maart, gevold door de inkoopmanagersindex van Markit en ISM voor de industrie in maart en de bouwuitgaven in februari.

Bedrijfsnieuws

De fabriek van Tesla in Shanghai blijft zeker tot en met vrijdag dicht vanwege de coronalockdown in de Chinese stad, meldden persbureaus Bloomberg en Reuters. De productie werd maandag stilgelegd en zou aanvankelijk tot en met donderdag duren. Het aandeel daalde 0,5 procent.

UIPath verloor 27,7 procent. Het softwarebedrijf voor automatisering met robots boekte een tegenvallend verlies en stelde ook teleur met zijn vooruitblik.

Royal Bank of Canada neemt Brewin Dolphin over voor 2,1 miljard dollar, nadat de vermogensbeheerder werd getroffen door de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Het aandeel Baidu verloor donderdag terrein in Hongkong, nadat Amerikaanse toezichthouders het bedrijf op een groeiende lijst met Chinese aandelen zetten die mogelijk hun beursnotering in de VS verliezen. Het aandeel daalde 7,1 procent.

Intel heeft zijn CEO Pat Gelsinger vorig jaar een beloningspakket toegekend dat 180 miljoen dollar waard kan zijn. Voorwaarde is dat zijn reorganisatie van de chipfabrikant leidt tot een koersstijging van het aandeel Intel. Ter vergelijking: Apple CEO Tim Cook verdiende vorig jaar 100 miljoen dollar. Het aandeel Intel noteerde 2,8 procent lager.