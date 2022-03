Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 455,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,3 procent op 14.414,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,2 procent op 6.659,87 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent lager op 7.515,68 punten. De beurzen gingen donderdag omlaag, waarbij economische en geopolitieke zorgen op het sentiment bleven drukken. Het grootste nieuws kwam donderdag uit het Witte Huis. President Joe Biden overweegt om maximaal 1 miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit de strategische reserves. "Voor de markt betekent dit minder inflatie en minder druk op de centrale banken om agressief de rente te verhogen", zei marktanalist James Athey van Abrdn. "Dit geeft lucht en neemt een destabiliserend element weg, veroorzaakt door de hoge olieprijs", voegde hij toe. OPEC+ houdt conform de verwachting vast aan het bestaande plan om de productie in mei met nog eens ruim 400.000 vaten per dag te verhogen. De Turkse minister van buitenlandse zaken bood donderdag aan om nog een ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland te organiseren, nadat hij constateerde dat Russische soldaten zich niet, zoals beloofd, uit sommige gebieden terugtrekken. "De afnemende hoop op vrede in het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de hoge inflatie in Duitsland van 7,3 procent hebben de rally op de meeste Europese en Aziatische aandelenmarkten afgeremd", aldus analisten van IG. De Britse economie groeide in het vierde kwartaal van het vorig jaar met 1,3 procent. Dat was meer dan de eerder berekende groei van 1,0 procent. De Franse inflatie steeg in maart meer dan verwacht, en kwam op jaarbasis uit op 4,5 procent. De Duitse detailhandelsverkopen liepen over februari op, maar minder sterk dan een maand eerder het geval was. De werkloosheid in Duitsland stabiliseerde op 5,0 procent, terwijl het aantal werklozen wel afnam, maar iets minder dan voorzien. De euro/dollar noteerde op 1,1100. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1157 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1156 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 4,2 procent lager. Bedrijfsnieuws Hennes & Mauritz zag in het afgelopen kwartaal de resultaten verder oplopen. Het aandeel daalde desondanks ruim 12 procent. Air France-KLM wil door met zijn topman Ben Smith en is akkoord met het voorstel van de raad van commissarissen om KLM-topman Pieter Elbers te vervangen door NS-directeur Marjan Rintel. Het aandeel verloor ruim een procent. In Parijs steeg Pernod Ricard ruim 2 procent, Capgemini won circa 1,5 procent, terwijl Worldline ongeveer 5,5 procent lager noteerde. In Amsterdam verloor sectorgenoot Adyen, na een beleggersdag, 4,4 procent. In Frankfurt steeg Fresenius ruim 2,5 procent, terwijl Fresenius Medical Care 1,5 procent won. Hellofresh daalde circa 7 procent. Delivery Hero verloor circa 6 procent en op het Damrak daalde Just Eat Takeaway 4,0 procent. De Amsterdamse maaltijdbezorger liet vanochtend weten met het Franse Casino in zee te gaan. Boodschappen worden dan binnen 30 minuten bezorgd. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot van de Europese beurzen licht lager. Bron: ABM Financial News

