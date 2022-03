Vivoryon geeft nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics gaat nieuwe aandelen uitgeven. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf donderdagavond. De aandelen worden geplaatst door middel van een versnelde boekprocedure aan institutionele beleggers. Het biotechbedrijf wil maximaal 2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, wat overeenkomt met circa 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. Vivoryon wil de opbrengst van de uitgifte gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn belangrijkste kandidaatmedicijn varoglutamstat, een behandeling voor patiënten met de ziekte van alzheimer, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De prijs per aandeel zal Vivoryon bekendmaken na afronding van de boekprocedure. Vermoedelijk gebeurt dit voor de beurshandel op 1 april weer open gaat. Alleen gekwalificeerde beleggers kunnen deelnemen aan de uitgifte. Het aandeel Vivoryon sloot donderdag op 11,82 euro. Bron: ABM Financial News

