Wijziging in bestuur Prosus

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Niet-uitvoerend bestuurder Ben van der Ross van Prosus gaat per 1 april met pensioen. Dit meldde het investeringsfonds met een notering op het Damrak donderdag nabeurs. Naast lid van de raad van bestuur was Van der Ross tevens actief in de duurzaamheidscommissie van Prosus. Bron: ABM Financial News

