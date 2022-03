AEX sluit maart in het rood af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten, en ook de maand maart leverde een koersdaling op.

De AEX daalde donderdag 1,3 procent naar 724,20 punten. In heel maart liep de Amsterdamse hoofdgraadmeter 0,7 procent terug.

De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie blijven het beeld domineren. Investment manager Simon Wiersma van ING meent dat aandelen tegen inflatie kunnen beschermen.

"Vooralsnog gaan we ervan uit dat de inflatie de komende maanden hoog zal blijven en dat de obligatierentes verder oplopen. Dat is één van de redenen waarom we vasthouden aan een onderweging van obligaties in onze beleggingsstrategieën", aldus Wiersma.

Hij meent dat aandelen, mede door de lage waarderingen en de positieve nominale winstgroeiverwachtingen, een betere bescherming bieden tegen de hoge inflatie. "Op voorwaarde dat de macro-economische cijfers en bedrijfswinsten niet tegenvallen."

De euro/dollar handelde op 1,1100 en olie werd 4,5 procent goedkoper. De VS gaan hun strategische reserves aanspreken om de olieprijs te drukken. OPEC+ liet weten de productie in mei met 432.000 vaten per dag te verhogen, conform het productiebeleid van de afgelopen maanden.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Universal Music Group met een koerswinst van 1,3 procent. Verder bleven de winsten beperkt tot minder dan een procent.

De verliezen waren een stuk groter. Besi daalde 4,0 procent en Just Eat Takeaway ook 4,0 procent. De maaltijdbezorger liet vanochtend weten met het Franse Casino in zee te gaan. Boodschappen worden dan binnen 30 minuten bezorgd.

De grootste daler was Adyen. De Amsterdamse betaalspecialist hield vanmiddag een beleggersdag, maar de door sommige analisten gehoopte outlookverhoging kwam er niet. Adyen verloor 4,4 procent.

Randstad leverde dan wel 6,8 procent in, maar dit aandeel noteerde 2,19 euro ex-dividend.

In de Midkap gingen Vopak en Intertrust 2,2 procent hoger.

Galapagos en Inpost daalden 3,5 en 13,2 procent. Inpost zal in het afgelopen kwartaal de omzet bijna verdubbelen. Het bedrijf zei te verwachten sneller te groeien dan de markt in alle kernregio's. Wel zullen de marges onder druk komen in 2022, door de hogere kosten.

Bij de smallcaps ging Majorel 3,1 procent hoger en won Fugro 1,8 procent. Ebusco en CM.com daalden 3,5 en 4,9 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion steeg 6,2 procent. Ease2pay verloor 5,0 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden bij het klinken van de slotgong op het Damrak licht lager.