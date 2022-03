Video: druk op AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kraakt op de beurs en waarschijnlijk komt er weer een kleine daling aan. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. De hoge inflatie, onzekerheid over de situatie in Oost-Europa en de hoge energieprijzen die de oorlog tot gevolgd heeft, zijn daar volgens de vermogensbeheerder onder andere debet aan. Van Eerden zei te kijken naar bedrijven die de stijging van de inflatie en stijgende rente kunnen weerstaan. In de komende weken zal uit de kwartaalcijfers blijken wat het effect is van de hoge energie- en grondstofprijzen, zei de vermogensbeheerder. "De economie staat op een kantelpunt en dat gaan we de komende weken zien in de bedrijfscijfers", zei hij. Video: druk op AEX Bron: ABM Financial News

