Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel HAL

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor HAL verhoogd van 145,00 naar 150,00 euro met een onveranderd Houden advies. KBC hanteert een holdingkorting van 15 procent op de geschatte intrinsieke waarde van 176,40 euro. Verder zijn de analisten vooral te spreken dat HAL stappen neemt om de enorme kaspositie aan het werk te zetten. Het aandeel HAL stijgt donderdag 0,1 procent naar 139,40 euro. Bron: ABM Financial News

