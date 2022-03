OPEC+ blijft productie in zelfde tempo verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en diens partnerlanden zullen ook in mei de productie met circa 400.000 vaten per dag verhogen. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het oliekartel. Al enkele maanden verhoogt OPEC+ maandelijks de productie met circa 400.000 vaten per dag. In mei verhoogt het kartel de productie om precies te zijn met 432.000 vaten per dag. Kijkend naar de fundamenten van de oliemarkt en de vooruitzichten meent OPEC dat er sprake is van een evenwichtige markt en dat de huidige volatiliteit met name wordt veroorzaakt door alle geopolitieke ontwikkelingen. De volgende bijeenkomst van OPEC+ is gepland op 5 mei. Bron: ABM Financial News

