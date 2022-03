Poetin eist gasbetalingen in roebel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Russisch gas moet vanaf 1 april worden afgerekend in roebels. Dit zei de Russische president Vladimir Poetin donderdag tijdens een televisie-optreden, zo tekende Bloomberg op. Dit geldt ook voor lopende contracten, aldus Poetin. Als afnemers niet in roebels betalen, krijgen zij geen gas meer. Om de betalingen in roebel te kunnen doen, zullen klanten rekeningen moeten openen bij Russische banken. Volgens Bloomberg blijft Rusland de afgesproken volumes leveren tegen de overeengekomen prijzen. Bron: ABM Financial News

