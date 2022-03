Adyen zet nieuwe stap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat naast het verzorgen van betalingen ook specifieke financiële producten ontwikkelen. Dit meldde de Amsterdamse betaalspecialist tijdens een beleggersdag op donderdag. Doel is om nieuwe omzetstromen te creëren en de loyaliteit van de gebruikers te vergroten. Adyen wil in de toekomst de "kracht van een bank leveren in combinatie met het aanpassingsvermogen van een fintechbedrijf". "Een natuurlijke evolutie", aldus CEO Pieter van der Does. Bij de jaarcijfers over 2021 herhaalde Adyen een omzetgroei van 25 tot ruim 30 procent te verwachten op de middellange termijn, met een EBITDA-marge die moet uitkomen boven de 65 procent op de lange termijn. De kapitaaluitgaven zouden tot 5 procent van de omzet bedragen, aldus Adyen. Beleggers waren benieuwd of Adyen de outlook zou verhogen. Zo dacht JPMorgan dat een marge van 70 procent ook wel haalbaar zou zijn. In het persbericht voorafgaand aan de beleggersdag meldde Adyen evenwel geen outlookverhoging. Bron: ABM Financial News

