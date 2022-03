Vlakke futures Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, terwijl de olieprijs sterk daalde na berichten dat president Joe Biden de strategische olievoorraden gaat aanspreken om de hoge energieprijzen en inflatie te dempen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent hoger.

Op de laatste dag van een volatiele kwartaal zijn de berichten gemengd. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt en er nieuwe coronalockdowns zijn in China, richten beleggers zich op de dalende olieprijs in de hoop dat de inflatie hierdoor kan afnemen.

Biden zou tot 1 miljoen vaten per dag uit de reserves willen halen en kan dit vandaag al aankondigen. Dit zou de grootste vrijgave van strategische olievoorraden in de geschiedenis zijn volgens RBC Capital Markets.

"Voor markten betekent dit minder inflatie en minder druk voor centrale banken om agressief te zijn met renteverhogingen", zei James Athey van Abrdn. "Het gaat om het wegnemen van een een destabiliserend element."

Op 1 maart gaven VS en samenwerkende landen al 60 miljoen vaten vrij, maar de olieprijs steeg die dag desondanks meer dan 7 procent.

Economisch nieuws komt donderdag van de inkomens en bestedingen van huishoudens in de VS in februari en een wekelijks cijfer voor het aantal nieuwe aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS.De olieprijs leverde de stijging van de voorgaande dagen weer in en zakttee weer richting 100 dollar. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 6 procent tot 101,39 dollar, terwijl een vat Brent-olie voor levering in juni 5 procent goedkoper werd op 105,53 dollar.

Eerder deze week liep de olieprijs op, nadat optimisme op de beurs over een mogelijk onderhandelingsresultaat tussen Rusland en Oekraïne voorbarig bleek.



De euro/dollar noteerde op 1,1102. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1156 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De fabriek van Tesla in Shanghai blijft zeker tot en met vrijdag dicht vanwege de coronalockdown in de Chinese stad, meldden persbureaus Bloomberg en Reuters. De productie werd maandag stilgelegd en zou aanvankelijk tot en met donderdag duren.

UIPath staat in de handel voorbeurs lager. Het softwarebedrijf voor automatisering met robots boekte een tegenvallend verlies en stelde ook teleur met zijn vooruitblik.

Royal Bank of Canada neemt Brewin Dolphin over voor 2,1 miljard dollar, nadat de vermogensbeheerder werd getroffen door de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Het aandeel Baidu verloor donderdag terrein in Hongkong nadat Amerikaanse toezichthouders het bedrijf op een groeiende lijst met Chinese aandelen zetten die mogelijk hun beursnotering in de VS verliezen. Het aandeel werd 5 procent minder waard.

Intel heeft zijn CEO Pat Gelsinger vorig jaar een beloningspakket toegekend dat 180 miljoen dollar waard kan zijn. Voorwaarde is dat zijn reorganisatie van de chipfabrikant leidt tot een koersstijging van het aandeel Intel. Ter vergelijking: Apple CEO Tim Cook verdiende vorig jaar 100 miljoen dollar.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.602,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.228,81 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 14.442,27 punten.