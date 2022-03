Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht lager na het verlies op Wall Street van woensdag, maar ook met een lagere olieprijs en relatief gezien iets meer rust in Oekraïne, ofschoon er geen uitzicht lijkt te bestaan op een wapenstilstand. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plusje van 0,1 procent op 452,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 14.596,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 6.726,62 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,1 procent naar 7.568,77 punten. De economie van het Verenigd Koninkrijk groeide in het vierde kwartaal van het vorig jaar met 1,3 procent en dat was meer dan de eerder berekende groei van 1,0 procent. De Duitse detailhandelsverkopen liepen over februari op, maar minder sterk dan een maand eerder het geval was. De Franse inflatie liep in maart meer op dan verwacht en kwam op jaarbasis uit op 4,5 procent. In Duitsland stabiliseerde de werkloosheid zich op 5,0 procent, terwijl het aantal werklozen verder afnam, maar iets minder dan voorzien. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de inkomens en bestedingen met de zogeheten PCE-deflator over februari en de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago op het programma. Voor steunaanvragen wordt een stijging van 187.000 naar 195.000 aanvragen voorzien. Voor de kern-PCE, de inflatiecomponent waar de Federal Reserve zich primair door laat leiden, wordt op jaarbasis een stijging met 5,5 procent verwacht.



Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 6,4 procent in het rood op 100,87 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 105,31 dollar werd betaald, een daling van 5,5 procent. Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx, stelde dat de Verenigde Staten overwegen om over een periode van enkele maanden tot 180 miljoen vaten uit hun strategische petroleumreserve vrij te geven om de stijgende prijzen van olie te kalmeren. "Volgens meerdere bronnen van CNBC, zal de Amerikaanse president Biden later op donderdag het plan bekendmaken", aldus de econoom. Vandaag komt ook OPEC+ samen om te spreken over de olieproductie. De verwachting is dat de deelnemende landen zullen vasthouden aan hun beleid om de productie slechts geleidelijk te verhogen, ondanks de schaarste op de wereldwijde oliemarkten. De euro/dollar noteerde op 1,1113. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1169 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1156 op de borden.



Bedrijfsnieuws Hennes & Mauritz heeft in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2022 de resultaten verder zien oplopen. De koers van het aandeel noteerde 10,1 procent lager. Air France-KLM wil door met zijn topman Ben Smith en is akkoord met het voorstel van de raad van commissarissen om KLM-topman Pieter Elbers te vervangen door NS-directeur Marjan Rintel. De koers van het aandeel noteerde 0,2 procent lager. In Parijs bleven de koersuitslagen bescheiden, met uitzondering voor het aandeel Pernod Ricard waar 2 procent bij kwam en van Publicis Groupe waar eenzelfde percentage vanaf ging. In Frankfurt liep de koers van het aandeel Deutsche Bank met 2,7 procent op. Het stevigste verlies gold de aandelenkoers van Hellofresh waar 2,4 procent vanaf ging. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 4.602,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.228,81 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 14.442,27 punten. Bron: ABM Financial News

