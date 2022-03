Beursupdate: Damrak op verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel lager, terwijl de olieprijs weer terugviel na de opmars van de voorgaande dagen. De AEX index daalde 0,4 procent tot 730,92 punten, terwijl de AMX ook een daling van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,3 procent. Dinsdag sloot de beurs lager na teleurstelling over uitspraken vanuit het Kremlin, waar woordvoerder Dmitry Peskov zei dat de gesprekken in Istanbul met Oekraïense diplomaten de twee landen niet dichterbij een akkoord hadden gebracht dat de invasie van Oekraïne zou beëindigen. "Ik denk dat die hoop is vervlogen", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Eerder steeg de beurs op optimistische geluiden over zo'n akkoord. Een Oekraïense onderhandelaar benadrukte woensdagavond dat de militaire capaciteit van Rusland sterk is verminderd door de verliezen die Oekraïne heeft toegebracht. Beleggers kijken ook naar de inflatiecijfers, die in Duitsland naar 7 procent gaan voor dit jaar, verwacht Capital Economics. Verwacht wordt dat de Europese Centrale Bank snel de rente omhoog wil krijgen nu de inflatie steeds verder dreigt op te lopen. Aandelen bieden volgens ING meer bescherming tegen hoge inflatie dan obligaties, mits de economische cijfers en bedrijfswinsten niet tegenvallen. De olieprijs daalde sterk. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 5 procent tot 102,27 dollar, terwijl een juni-future Brent 4 procent goedkoper werd op 106,81 dollar. Een bericht dat de Verenigde Staten hun reserves willen aanspreken voor 1 miljoen vaten per dag kan mogelijk wat verlichting geven op de energieprijzen, stelde ING. Met de accijnsverlaging die vrijdag ingaat kunnen Nederlanders weer wat goedkoper tanken. De Duitse detailhandelsverkopen zijn in februari verder gestegen, met 0,3 procent, versus een maand eerder. De euro/dollar noteerde op 1,1125. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1156 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Relx met een winst van 1,1 procent. Randstad stond onderaan met een min van 5 procent nadat het dividend van de koers afging. Unibail noteerde licht lager. Berenberg verhoogde het koersdoel na de beleggersdag van 67,00 naar 79,00 euro. Het advies bleef Houden. Verder waren onder andere halfgeleiderbedrijven BESI en ASMI en technologiebedrijven zoals Adyen en Prosus verliezers. Adyen houdt vandaag een beleggersdag. Just Eat Takeaway.com krijgt rechtszaken aan de broek tegen Grubhub, waar maaltijdbezorgers te hoge tarieven zouden rekenen aan restauranthouders. Het aandeel verliest 0,3 procent. In de Midkap-index won Intertrust 2 procent tot 19,62 euro, nadat CSC zijn overnamebod van 20,00 euro officieel lanceerde. Beleggers kunnen hun aandelen vanaf morgen aanmelden. Eind mei stemt de aandeelhoudersvergadering over het overnameplan. Air France-KLM zet NS-topvrouw Marjan Rintel aan het roer bij KLM, terwijl Pieter Elbers opstapt. Elbers, die regelmatig overhoop lag met CEO Ben Smith, kreeg geen nieuwe termijn. Het aandeel beweegt niet. Galapagos en Inpost waren de sterkste dalers met 4 tot 5 procent koersverlies. InPost kwam vanochtend met cijfers en zag in het vierde kwartaal van 2021 de omzet bijna verdubbelen, mede dankzij de overname van Mondial Relay. OCI stapt in het North2-project voor de productie-ontwikkeling van groene ammoniak en methanol. Het aandeel verloor 2 procent. Investeringsmaatschappij HAL zag in 2021 de vermogenswaarde stijgen met ruim een half miljard euro, terwijl de verkoop van het meerderheidsbelang in GrandVision een miljardenwinst opleverde, bleek woensdag nabeurs. Het aandeel Hal daalde 1 procent. De investering van WDP in het Zweedse Catena is volgens KeplerCheuvruex een verrassing, maar levert een mooi rendement op en kan tot nieuwe activiteiten leiden. Het aandeel WDP daalt 0,3 procent. Value8 noteerde vlak. Een boete van 100.000 euro in de Sucraf-zaak is in hoger beroep ingetrokken, meldde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

