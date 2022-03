Valuta: euro nog altijd boven 1,11 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde ook donderdag boven de 1,11 dollar in een markt die met betrekking tot de oorlog in Oekraïne een adempauze is gegund, maar zich wel laat sturen door de gevolgen van de oorlog voor de energieprijzen en de inflatie en daarmee het monetaire beleid. "En de Europese Centrale Bank is bij monde van bestuurslid Philip Lane nog altijd proactief als het gaat om de opleving van het coronavirus", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Tegelijkertijd neemt de verwachting steeds meer toe dat de bank dit jaar met een renteaanpassing naar buiten komt en dat zorgt voor een eurokoers die hoger ligt dan een week eerder", aldus Van der Meer. Recent uitte de voorzitter van de De Nederlandsche Bank Klaas Knot al de verwachting dat de ECB dit najaar de rente kan verhogen. De ECB komt op donderdag 14 april met het volgende rentebesluit naar buiten. Voor vandaag gaat de aandacht van Van der Meer uit naar de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen en de inflatiedata in de inkomens- en bestedingscijfers van de Verenigde Staten. Vrijdag volgen de industriële inkoopmanagersindices uit China, Japan, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS, naast de banendata van de VS over maart. Beijing liet donderdag weten dat de economie van het land in maart weer een krimp doormaakte met inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de industrie die onder de groeigrens van 50 doken. De economie van het Verenigd Koninkrijk groeide in het vierde kwartaal van het vorig jaar met 1,3 procent en dat was meer dan de eerder berekende groei van 1,0 procent. De Duitse detailhandelsverkopen liepen over februari op, maar minder sterk dan een maand eerder het geval was. De Franse inflatie liep in maart meer op dan verwacht en kwam op jaarbasis uit op 4,5 procent. In Duitsland stabiliseerde de werkloosheid zich op 5,0 procent, terwijl het aantal werklozen verder afnam, maar iets minder dan voorzien. De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,1119 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8471 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent tot 1,3125 dollar. Bron: ABM Financial News

