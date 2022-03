Just Eat in zee met Casino Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat gaat in Frankrijk samenwerken met The Casino Group voor het bezorgen van boodschappen binnen dertig minuten. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. Duizenden merkproducten van Casino zullen op het platform van de maaltijdbezorger te bestellen zijn in grote steden als Parijs, Lyon, Marseille en Nice. Het betreft alle voedselmerken van het bedrijf, waaronder Franprix, Monoprix en Vival. Het aandeel Just Eat Takeaway.com steeg donderdagochtend licht tot 32,09 euro. Bron: ABM Financial News

