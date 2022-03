CSC lanceert bod op Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders kunnen vanaf vrijdag hun aandelen aanmelden onder het bod van CSC op Intertrust van 20,00 euro per aandeel. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend. Het bod loopt tot 10 juni. CSC verwacht afronding van de overname in de tweede helft van het jaar. Het wordt gestand gedaan als 95 procent van de aandelen wordt aangemeld, of 80 procent als aandeelhouders instemmen met het overnameplan. Het bod biedt een premie van circa 59 procent op de koers van Intertrust voordat er sprake was van een overnamebod op het bedrijf. Het bod wordt volledig gesteund door het bestuur van Intertrust en ook de ondernemingsraad staat erachter, melden de bedrijven. Intertrust heeft zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vervroegd naar vandaag, in plaats van 12 mei, om te stemmen over het overnameplan. Bron: ABM Financial News

