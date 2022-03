Unilever verliest in lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent lager naar 732,34 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen noteerde Randstad meer dan 3 procent lager vanwege een ex-dividend notering. Unilever verloor 0,7 procent. IMCD won daarentegen meer dan 1 procent. In de AMX won Intertrust ongeveer 2 procent. Aandeelhouders kunnen vanaf vrijdag hun aandelen aanmelden onder het bod van CSC op Intertrust van 20,00 euro per aandeel. Ook Air France-KLM steeg met circa 2 procent. Air France-KLM wil door met zijn topman Ben Smith en is akkoord met het voorstel van de raad van commissarissen om KLM-topman Pieter Elbers te vervangen door NS-directeur Marjan Rintel. Inpost verloor na cijfers ongeveer 5 procent, terwijl Galapagos 2,7 procent prijs gaf. In de AScX won Vastned 2 procent. Bron: ABM Financial News

