Belgische boete Value8 ingetrokken

(ABM FN-Dow Jones) In een hoger beroep is een boete in de Sucraf-zaak van oktober 2020 ingetrokken. Dit meldde Value8 donderdag voorbeurs. De boete hield verband met drie orders van Value8 in november 2015 voor het omzetten van toonderaandelen in beursgenoteerde aandelen Sucraf en de verkoop daarvan op de beurs. Value8 kreeg hiervoor een boete van 100.000 euro, maar deze werd in een hoger beroep ingetrokken. Bron: ABM Financial News

