Grubhub van Just Eat Takeaway aangeklaagd in New York Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een Amerikaanse rechter heeft woensdag ingestemd met rechtszaken in New York tegen Grubhub, Uber Eats en Postmates. Dit schreef persbureau Reuters donderdag. De maaltijdbezorgers worden door restaurants beschuldigd van onder meer te hoge tarieven door misbruik te maken van hun dominante positie in maaltijdbezorging tijdens de COVID-19-pandemie. Volgens de rechter in New York is het daarnaast redelijk om onder meer te concluderen dat restrictievere clausules van Grubhub en Uber Eats restaurants ontmoedigden om andere platforms te gebruiken. Daarnaast klagen de restaurants over bezorgkosten van 5 tot 10 procent en commissies van 30 procent, die vaak in rekening worden gebracht. Grubhub, Uber Eats en DoorDash hebben ondertussen ook een rechtszaak aangespannen om een wet in New York ongedaan te maken die de vergoedingen die ze restaurants in rekening mogen brengen maximaliseert op 15 procent, terwijl Grubhub en DoorDash een soortgelijke wet in San Francisco aanvechten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.