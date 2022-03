Nipt lagere opening AEX voorzien na scherpe daling olieprijzen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vrij vlak van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. De olieprijzen staan in de Aziatische handel vanochtend flink onder druk doordat de Amerikaanse regering naar verluidt zou overwegen om strategische reserves vrij te geven.

Woensdag daalde de AEX nog 0,2 procent, ondanks een winst voor olieconcern Shell van 4 procent. Aandelen stonden onder druk, terwijl de olieprijs steeg en de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de stijgende grondstofprijzen op het sentiment drukten.

Dinsdag zaten aandelenmarkten juist nog flink in de lift, vanwege optimisme over een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zei dinsdag dat het de militaire druk op de hoofdstad Kiev zou verminderen. Die hoop vervloog woensdag grotendeels en Amerikaanse functionarissen waarschuwden nog geen significante tekenen te zien van een de-escalatie van het conflict.

Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank waarschuwde woensdag op Cyprus nog voor aanhoudende hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. De oorlog versterkt volgens de Zwitserse zakenbank Credit Suisse alleen maar de trend die al gaande was, namelijk een hoog oplopende inflatie en een macro-economische terugval.

Uit een banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP kwam woensdag wel naar voren dat de werkgelegenheid in de VS zich sterk blijft ontwikkelen. Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een meer dan keurig rapport, nu ook de kleinere bedrijven bijdragen aan de banengroei. Morgen wordt het officiële Amerikaanse banenrapport over maart vrijgegeven.

Wall Street deed woensdagavond een stap terug, na een imposante rally van vier handelsdagen. Techbeurs Nasdaq verloor meer dan 1 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index het verlies beperkte tot enkele tienden van een procent.

Olieprijzen vanochtend onderuit

De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond in New York nog 3,4 procent hoger op 107,82 dollar. In de Aziatische handel vanochtend tuimelt de prijs van het zwarte goud echter met bijna 6 procent na berichtgeving van NBC.

De Amerikaanse televisiezender NBC meldde op basis van bronnen dat de regering van Joe Biden overweegt om 6 maanden lang elke dag 1 miljoen vaten olie uit de strategische reserves vrij te geven. Later vandaag zou president Biden volgens drie bronnen het plan bekendmaken.

"De problemen die we met Rusland zien hebben impact op de middellange tot lange termijn, en helaas is de vrijgave van strategische reserves slechts een kortetermijnoplossing", waarschuwde evenwel grondstoffenanalist Warren Peterson van ING. "Uiteindelijk zijn deze [mogelijke] extra volumes nog steeds niet voldoende vanwege de impact van sancties op de Russische productie, dus de markt zal krap blijven."

Vandaag komt ook OPEC+ samen om te spreken over de olieproductie. De verwachting is dat de deelnemende landen zullen vasthouden aan hun beleid om de productie slechts heel geleidelijk te verhogen, ondanks de schaarste op de wereldwijde oliemarkten.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend lager, maar alleen de Hang Seng index in Hongkong geeft onder aanvoering van techaandelen met een verlies van ongeveer 1 procent echt duidelijk terrein prijs.

Er staan vandaag veel macro-economische publicaties op de agenda, waaronder de Franse inflatie in maart, de Amerikaanse PCE-inflatie in februari en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Investeringsmaatschappij HAL zag in 2021 de vermogenswaarde stijgen met ruim een half miljard euro, terwijl de verkoop van het meerderheidsbelang in GrandVision een miljardenwinst opleverde.

InPost zag in het vierde kwartaal van 2021 de omzet bijna verdubbelen, mede dankzij de overname van Mondial Relay.

OCI stapt in het North2-project voor de productie-ontwikkeling van groene ammoniak en methanol.

Bolt is een samenwerking met Shell gestart voor het opladen van zijn taxivloot.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 4.602,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.228,81 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 14.442,27 punten.