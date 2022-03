Ook OCI stapt in groene ammoniak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Matti Blume CC BY-SA 4.0

(ABM FN-Dow Jones) OCI stapt in het North2-project voor de productie-ontwikkeling van groene ammoniak en methanol. Dit maakte de producent van kunstmest, melamine en methanol met een notering op het Damrak donderdag voorbeurs bekend. Financiële details werden niet vrijgegeven. North2 is een alliantie tussen Equinor, RWE, Shell, Gasunie en Eneco. Dat laatste bedrijf trad vandaag ook toe. "Met NortH2 kan waterstof in de toekomst op grote schaal beschikbaar worden gemaakt in Nederland", zei Eneco in een toelichting. OCI kan dankzij de toetreding beschikken over groene waterstof, waarmee het de eigen productieprocessen minder milieuvervuilend kan maken. Dit sluit aan op de ambities van de Europese Commissie en de Nederlandse regering om het uitstootvolume in 2030 te hebben teruggedrongen door middel van waterstoftoepassingen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.