InPost ziet omzet bijna verdubbelen

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet bijna zien verdubbelen, mede dankzij de overname van Mondial Relay. Dit maakte het Poolse kluisjesbedrijf donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 96,9 procent op jaarbasis tot 1,68 miljard Poolse zloty, omgerekend circa 360 miljoen euro. De overname van Mondial Relay droeg 73 procentpunt bij aan de omzet. Exclusief de overname bedroeg de omzetgroei 23,9 procent. In het vierde kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 46,7 procent tot 523 miljoen zloty, waarbij Mondial 29 procentpunt bijdroeg. InPost ziet een versnelling van de uitrol van kluisjes met een groei op jaarbasis van 66 procent tot 2,6 miljoen. De meeste kluisjes werden in Polen geplaatst. In heel 2021 steeg de omzet met 82 procent tot 4,6 miljard zloty. Een groter marktaandeel op de zakelijke markt speelde Inpost in de kaart. Onder de streep restte in 2021 een winst van 491 miljoen zloty tegen 351,5 miljoen zloty. De investeringen stegen wel met 74 procent tot 936 miljoen zloty, als gevolg van het uitbreiden van het aantal kluisjes in Polen en het Verenigd Koninkrijk, naast investeringen in de logistieke infrastructuur in Polen. De vrije kasstroom na leasebetalingen steeg met 73 procent tot 131,6 miljoen zloty. Outlook Inpost waarschuwde voor de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie, die voor uitdagingen zal zorgen in de vraag en kosten. Toch verwacht Inpost sneller te groeien dan de markt in alle kernregio's. Wel zullen de marges onder druk komen in 2022, door de hogere kosten. Bron: ABM Financial News

