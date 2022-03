Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, terwijl de olieprijzen dalen nu de Amerikaanse president Joe Biden vaten olie uit de strategische reserves zal vrijgeven.

IG voorziet een openingswinst van 87 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De aandelenmarkten daalden door de aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheid, ondanks het optimisme dinsdag over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zei dinsdag dat het de militaire druk op de hoofdstad Kiev zou verminderen. Amerikaanse functionarissen blijven echter waarschuwen nog geen significante tekenen te zien van de-escalatie van het conflict.

"De hoop op de-escalatie van de crisis in Oekraïne blijft domineren", zei marktanalist Antje Praefcke van Commerzbank.

Het Kremlin liet vandaag echter weten dat er nog geen doorbraak is, en er nog veel werk gedaan moet worden.



De oorlog in Oekraïne versterkt volgens Credit Suisse alleen maar de trend die al gaande was, namelijk een hoog oplopende inflatie door sterk gestegen energieprijzen en een macro-economische terugval. De eurozone groeit volgens de Zwitserse bank dit jaar met 2,8 procent. Dat is een vol procentpunt minder dan eerder gedacht.

In de aandelenkeuze is het volgens Credit Suisse van belang om voor defensieve aandelen te gaan die hun hogere inkoopkosten eenvoudig kunnen doorrekenen aan hun klanten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in maart conform de verwachting verder is gedaald. De index die het vertrouwen weergeeft, kwam deze maand uit op 18,7 negatief, van min 8,8 in februari.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in maart harder gestegen dan een maand eerder en ook sterker dan verwacht. De inflatie bedroeg in maart 7,3 procent op jaarbasis, terwijl de markt rekende op een prijsstiging van 6,2 procent. Ook in Spanje en België steeg het prijspeil sterk, vooral door de oplopende energieprijzen.

Bedrijfsnieuws

UBS gaat voor 6 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel UBS noteerde circa 0,7 procent lager.

Energie-aandelen eindigden hoger. Shell steeg ruim 3,0 procent, BP won circa 2,5 procent en TotalEnergies noteerde ruim 2,0 procent in het groen.

Ericsson steeg ruim 3,0 procent, nadat de aandeelhouders van het concern tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hun ongenoegen hebben geuit over de afhandeling door het bedrijf van een onderzoek naar corruptie in Irak.

In Frankfurt stegen Hannover Rueck, Daimler en Siemens Health ruim 2,0 procent. Continental verloor circa 6,0 procent.

In Parijs won Pernod Ricard circa 1,5 procent. Saint Gobain was met een verlies van 4,5 procent de grootste daler.

Euro STOXX 50 3.959,14 (-1,1%)

STOXX Europe 600 460,19 (-0,4%)

DAX 14.606,05 (-1,5%)

CAC 40 6.741,59 (-0,7%)

FTSE 100 7.578,75 (+0,6%)

SMI 12.243,73 (-0,7%)

AEX 733,88 (-0,2%)

BEL 20 4.198,89 (0,0%)

FTSE MIB 25.300,25 (0,0%)

IBEX 35 8.550,60 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag nog lager gesloten.

Aandelen daalden, terwijl de olieprijs steeg en de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de stijgende grondstofprijzen op het sentiment drukten. Dinsdag stegen de Amerikaanse aandelenmarkten, vanwege optimisme over een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zei dinsdag dat het de militaire druk op de hoofdstad Kiev zou verminderen. Amerikaanse functionarissen blijven echter waarschuwen nog geen significante tekenen te zien van de-escalatie van het conflict.

"De hoop dat er een doorbraak in de besprekingen zou kunnen komen was gisteren veel groter, maar ik denk dat die hoop is vervlogen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Ik denk dat de markten behoorlijk volatiel zullen blijven", aldus Streeter.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in maart iets sterker dan verwacht is gestegen. Het aantal banen steeg in maart met 455.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 450.000 banen.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een meer dan keurig rapport, nu ook de kleinere bedrijven bijdragen aan de banengroei.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 6,8 procent. De marktindex daalde van 456,2 naar 425,1. Het aantal banen steeg in maart met 455.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 450.000 banen.

De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar iets minder hard gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld. Het bruto binnenlands product steeg in het vierde kwartaal met 6,9 procent op jaarbasis, terwijl bij de vorige raming nog een groei van 7,0 procent werd gemeld.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,4 procent, ofwel 3,58 dollar, hoger op 107,82 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago.

Bedrijfsnieuws

Lululemon Athletica steeg bijna 10,0 procent. Het bedrijf boekte meer omzet en winst in het afgelopen kwartaal.

BioNTech zag in 2021 de omzet en winst exploderen en besloot tot de inkoop van 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen en een dividenduitkering van 2 euro per aandeel. Het aandeel won ruim 1,0 procent.

Cannabisbedrijf Tilray verloor circa 2,0 procent. Analisten zijn sceptisch dat een wetsvoorstel om marihuana in de VS te decriminaliseren zal slagen.

Exxon Mobil steeg circa 1,4 procent en Chevron won ongeveer 0,5 procent vanwege de hogere olieprijs.

S&P 500 index 4.602,45 (-0,6%)

Dow Jones index 35.228,81 (-0,2%)

Nasdaq Composite 14.442,27 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag kleine verliezen.

Nikkei 225 27.921,84 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.263,19 (-0,1%)

Hang Seng 22.052,49 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1159. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1156 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1164 op de borden.



USD/JPY Yen 122,21

EUR/USD Euro 1,1159

EUR/JPY Yen 136,37

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Februari vlpg (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Maart (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Februari (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - Maart vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Maart (Dld)

11:00 Werkloosheid - Februari (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Maart (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten