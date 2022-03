Onbehoorlijk bestuur bij Belgische beurstoezichthouder FSMA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De Belgische beurstoezichthouder schendt de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is het harde oordeel van het Belgische Hof van Beroep, en meer specifiek het Marktenhof dat daar onderdeel van uitmaakt. Het Marktenhof deed deze uitspraak in het kader van de boeteoplegging voor orders in het kleine Belgische beursfonds Sucraf. FSMA legde Sucraf-grootaandeelhouder Value8 NV en diens CEO Peter Paul de Vries in oktober 2020 boetes op van 40.000 respectievelijk 60.000 euro vanwege vermeende overtreding van de marktmisbruikregels. FSMA was van oordeel dat Value8 met orders in november 2015 misleidende signalen had afgegeven en daar euro voordeel op had behaald. Value8 stelde de regels niet te hebben overtreden en evenzo geen voordeel te hebben gehad omdat de aandelen voor 1,01 euro waren gekocht en voor exact dezelfde prijs waren doorverkocht. Het Marktenhof heeft de beslissing van de FSMA vernietigd, de beslissing moet worden verwijderd van de website en de toezichthouder wordt in de kosten veroordeeld. Het opvallend harde oordeel dat het Marktenhof velt over de werkwijze van de toezichthouder kan een precedentwerking hebben. Volgens het Marktenhof schendt de FSMA namelijk de beginselen van behoorlijk bestuur door een boete op te leggen zonder dat er een duidelijke methodologie bestaat in het boeteproces. Het Marktenhof stelt dat de beslissing van de FSMA op onwettige wijze is genomen vanwege “schending van de beginselen van behoorlijk bestuur inzake het opleggen van een administratieve boete die een strafrechtelijk karakter heeft”. Voor FSMA kan deze uitspraak grote gevolgen hebben. Nu monden veel zaken waarin de toezichthouder stelt dat een overtreding heeft plaatsgevonden uit in een schikking. Slechts een kleine minderheid laat het aankomen op een oordeel van de FSMA en haar sanctiecommissie. Nog minder partijen besluiten in hoger beroep te gaan bij het Marktenhof. Nu het Marktenhof aangeeft dat een deugdelijke methodologie ontbreekt, zouden meer partijen met succes een boete kunnen aanvechten.

