Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 25 maart zijn gedaald met 3,4 miljoen vaten tot 410,0 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 0,8 miljoen vaten tot 238,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen op met 1,4 miljoen vaten tot 113,5 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 92,1 procent. Dat was een week eerder nog 91,1 procent. De olieprijs herstelde van de verliezen dinsdag, te midden van tekenen van vooruitgang tussen Russische en Oekraïense onderhandelaars. De Russische viceminister van defensie, Alexander Fomin, zei dat Moskou de militaire activiteit rond Kiev en Tsjernihiv zal verminderen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Amerikaanse functionarissen betwijfelen echter of de belofte van Rusland om troepen terug te trekken waarheid zal worden. Pentagon-woordvoerder John Kirby zei dat de VS weliswaar de terugtrekking van een klein aantal Russische grondtroepen heeft waargenomen, maar dat het evenzo zou kunnen zijn dat de troepen slechts verplaatst worden. De [eerdere] daling van de olieprijs deze week heeft het volgens marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank nog minder waarschijnlijk gemaakt dat OPEC+ morgen zal beslissen om de productie sterker op te voeren. Analisten verwachten dat OPEC+ vast zal houden aan het plan om de productie in mei met nog eens 400.000 vaten te verhogen. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,4 procent, ofwel 3,58 dollar, hoger op 107,82 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.