Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.605,07 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 35.170,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 14.520,17 punten.



Aandelen daalden, terwijl de olieprijs steeg en de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de stijgende grondstofprijzen op het sentiment drukten. Dinsdag stegen de Amerikaanse aandelenmarkten, vanwege optimisme over een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zei dinsdag dat het de militaire druk op de hoofdstad Kiev zou verminderen. Amerikaanse functionarissen blijven echter waarschuwen nog geen significante tekenen te zien van de-escalatie van het conflict.

"De hoop dat er een doorbraak in de besprekingen zou kunnen komen was gisteren veel groter, maar ik denk dat die hoop is vervlogen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Ik denk dat de markten behoorlijk volatiel zullen blijven", aldus Streeter.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in maart iets sterker dan verwacht is gestegen. Het aantal banen steeg in maart met 455.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 450.000 banen.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een meer dan keurig rapport, nu ook de kleinere bedrijven bijdragen aan de banengroei.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 6,8 procent. De marktindex daalde van 456,2 naar 425,1.

De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar iets minder hard gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld. Het bruto binnenlands product steeg in het vierde kwartaal met 6,9 procent op jaarbasis, terwijl bij de vorige raming nog een groei van 7,0 procent werd gemeld.

De euro/dollar noteerde op 1,1154. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1155 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1085 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,7 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago.

Bedrijfsnieuws

Lululemon Athletica steeg 11,2 procent. Het bedrijf boekte meer omzet en winst in het afgelopen kwartaal.

BioNTech zag in 2021 de omzet en winst exploderen en besloot tot de inkoop van 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen en een dividenduitkering van 2 euro per aandeel. Het aandeel won 5,4 procent.

Tilray verloor 0,4 procent procent. Analisten zijn sceptisch dat een wetsvoorstel om marihuana in de VS te decriminaliseren zal slagen.

Exxon Mobil steeg 1,2 procent en Chevron won 0,3 procent vanwege de hogere olieprijs.