Shell behoedt AEX niet voor rode slotkoers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een klein verlies gesloten, ondanks de koerswinst voor Shell.

De AEX daalde 0,2 procent naar 733,88 punten.

Dinsdag was er optimisme over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in Istanboel, maar vandaag werden hier al weer vraagtekens bijgezet.

In Oekraïne was nog weinig merkbaar van het terugschalen door Rusland en het Kremlin liet vandaag weten dat er nog geen doorbraak is, en er nog veel werk gedaan moet worden.

De oorlog versterkt volgens Credit Suisse alleen maar de trend die al gaande was, namelijk een hoog oplopende inflatie en een macro-economische terugval.

Macro-economisch was het een drukke dag. In Europa was er vooral aandacht voor de inflatie. In Duitsland, Spanje en België steeg die in maart in een hoger tempo.

Voorzitter Christine Lagarde waarschuwde vandaag op Cyprus op aanhoudende hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

In de VS was er vooral aandacht voor de arbeidsmarkt en de groei. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal fractioneel minder dan eerder gedacht. De banengroei van 455.000 geconstateerd door ADP was een kleine meevaller.

De euro/dollar handelde op 1,1161 en olie werd ruim 3 procent.

Stijgers en dalers

Dankzij de oplopende olieprijs won Shell woensdag 4,0 procent. Ahold Delhaize werd 1,0 procent duurder.

De strategie-update van Unibail-Rodamco-Westfield leverde een klein koersverlies van 0,2 procent op.

Onderin de AEX eindigden AkzoNobel, ING en Besi.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef het koersverlies voor Akzo van 2,5 procent toe aan een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Besi haalt 175 miljoen euro op met de uitgifte van een obligatie. Ook verkochten een aantal aandeelhouders stukken voor 82,50 euro per aandeel. Besi daalde 4,5 procent tot 81,08 euro.

In de AMX ging Galapagos aan de leiding met een koerswinst van 2,1 procent. WDP steeg 1,2 procent. PostNL en Inpost daalden daarentegen 5,6 en 7,5 procent.

Op maandag werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Twee depots zijn verzegeld en een aantal werknemers is gearresteerd. Vanochtend ontkende PostNL de misstanden in Belgie. Analisten van ING vinden de situatie lastig in te schatten. "We zouden verwachten dat het postbedrijf sinds de eerste invallen in november alles op alles heeft gezet om de onderste steen boven te krijgen. Maar aan de andere kant moet er haast wel een onregelmatigheid zijn gevonden om een CEO in de gevangenis te zetten."

Inpost komt donderdag met cijfers. Analisten rekenen op een groeivertraging. Ook zal de markt meer willen weten over de overnamegeruchten die enkele dagen terug de kop opstaken.

Smallcaps Fastned en Pharming wonnen 5,8 en 3,5 procent. B&S en BAM daalden 2,8 en 4,1 procent.

Een tussentijdse update van Beter Bed werd beloond met een koersstijging van 3,9 procent. Beter Bed repte van een "solide prestatie" in het eerste kwartaal, terwijl alle winkels open zijn en de orderinstroom zich ruim boven het peil van voor de coronacrisis bevindt.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden bij het klinken van de slotgong op het Damrak in het rood, maar de verliezen waren beperkt. De Nasdaq daalde met 0,7 procent het hardst.