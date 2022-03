Beursblik: 15 goede Europese aandelenkeuzes Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei in Europa zal vertragen en beleggers moeten hierop hun portefeuille aanpassen. Dit schrijft Credit Suisse woensdag in een note. De oorlog in Oekraïne versterkt volgens Credit Suisse alleen maar de trend die al gaande was, namelijk een hoog oplopende inflatie door sterk gestegen energieprijzen en een macro-economische terugval. De eurozone groeit volgens de Zwitserse bank dit jaar met 2,8 procent. Dat is een vol procentpunt minder dan eerder gedacht. In de aandelenkeuze is het volgens Credit Suisse van belang om voor defensieve aandelen te gaan die hun hogere inkoopkosten eenvoudig kunnen doorrekenen aan hun klanten. In die zoektocht kwam Credit Suisse tot 15 Europese namen, waaronder 3 Nederlandse, namelijk DSM, KPN en Wolters Kluwer. Andere bedrijven die volgens de bank goed gepositioneerd zijn, zijn Beiersdorf, BMW, Cellnex Telecom, CRH, Diageo, Eurofins, Lloyds Banking, National Grid, Reckitt Benckiser, Sanofi, Siemens Healthineers en Smiths Group. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.