Wall Street gaat lager openen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een lagere opening, terwijl de olieprijzen weer stijgen op aanhoudende zorgen over de oorlog in Oekraïne.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,4 procent in het rood.

Dinsdag maakten de Amerikaanse aandelenmarkten een sprongetje omhoog, waardoor de S&P500 weer minder dan 20 procent onder zijn laatste top uitkwam en dus niet langer in het terrein van een beurscorrectie zat. De beurs steeg daarmee vier dagen op rij en stond op een winst van 6 procent sinds begin maart.

Dat lijkt enigszins verbazend, gezien de berichten over sneller stijgende rente in de Verenigde Staten en de Russische invasie van Oekraïne die deze maand de krantenkoppen domineerden. Toch blijven beleggers vol inzetten op aandelen.

"Er was groeiend optimisme zichtbaar in alle beleggingscategorieën", stelde Jim Reid van Deutsche Bank. "De volatiliteit van aandelen blijft dalen en de koersen blijven stijgen."

Woensdag kwam uit Moskou de boodschap dat er nog geen doorbraak is, en dat er nog veel werk gedaan moet worden. Vertegenwoordigers van de Oekraiense regering zeiden dinsdag nog optimistisch te zijn over een staakt-het-vuren, terwijl Moskou beloofde minder actief te worden rond de Oekraiense hoofdstad Kiev.

De Amerikaanse regering waarschuwde dat er nog geen bewijzen zijn dat Rusland het conflict serieus wil de-escaleren.

Olie noteerde woensdag in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 2,6 procent tot 106,98 dollar, terwijl een juni-future Brent ook 2,6 procent duurder werd op 110,53 dollar. De aardgasprijs steeg meer dan 10 procent in Europa, nadat Duitsland aangaf zich voor te bereiden op een dichtdraaiende Russische aardgaskraan.

"Dit leidt tot zorgen dat de gasprijs nog verder kan stijgen en de inflatiedruk verder kan vergroten", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Volgens haar is er ook meer scepsis bij beleggers over de vredesonderhandelingen, nu Rusland doorgaat met zijn dodelijke raketaanvallen. "Ik denk dat de hoop weer is vervlogen."

De werkgelegenheid in de VS groeide in maart met 455.000 banen, meldde ADP, ongeveer evenveel als economen vooraf hadden becijferd. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal niet met 7,0 procent, maar 6,9 procent, meldde het ministerie van Handel verder.

De euro/dollar steeg verder en noteerde op 1,1127. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1084 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen stonden hoger in de handel voorbeurs, net als in Europa, waar Shell, BP en TotalEnergies de uitblinkers zijn.

Lululemon Athletica klimt voorbeurs 7 procent. Het bedrijf boekte meer omzet en winst in het afgelopen kwartaal.

BioNTech zag in 2021 de omzet en winst exploderen en besloot tot de inkoop van 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen en een dividenduitkering van 2 euro per aandeel.

Micron Technologies is optimistisch over het afgelopen kwartaal, maar andere chipfabrikanten als AMD en Intel spinnen daar weinig garen bij in de handel voorbeurs woensdag. Wellicht drukt een voorzichtige uitspraak van de topman van TSMC het sentiment. Door de Chinese coronalockdowns is de vraag naar elektronica, inclusief smartphones, volgens voorzitter Mark Liu van TSMC onder druk komen staan.

Nintendo verloor woensdagochtend terrein, nadat de Japanse fabrikant van computerspellen een vertraging aankondigde in de nieuwste Legend of Zelda-game.

Chinese autoriteiten werken aan nieuwe regels om te zorgen dat internetgebruikers dagelijks niet meer dan een bepaald bedrag mogen uitgeven aan digitale fooien. Dit moet beperken hoeveel geld live-streamers kunnen verdienen aan hun volgers. China wil meer invloed op wat Chinese jongeren aan informatie en entertainment consumeren. Er zouden ook strengere censuur-regels in de maak zijn.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger op optimisme over een mogelijke diplomatieke oplossing van de oorlog in Oekraïne. De S&P 500 sloot 1,2 procent hoger op 4.631,60 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 1,8 procent tot 14.619,64 punten en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 35.294,19 punten.