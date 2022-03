Beursblik: banenrapport ADP meer dan keurig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in maart in de private sector is meer dan keurig, nu ook de kleinere bedrijven daar aan bijdragen. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP.



"Verder is de vrijetijdssector nog altijd de belangrijkste contribuant in het geheel met 161.000 banen, maar de overige sectoren doen heel goed mee", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Volgens Marey verschaft de relatief lage participatiegraad van momenteel 62,3 procent in elk geval in eerste instantie ruimte tot 63,0 procent. Een graad van 64,0 procent dateert volgens de analist van 10 jaar terug. Die ruimte in de markt duidt er op dat er nog voldoende mensen zijn om banen voor hun rekening te nemen. Het aantal banen groeide afgelopen maand met 455.000 stuks, 5.000 meer dan verwacht. Het cijfer over februari werd nog iets verder opwaarts bijgesteld. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport, waar voor maart een groei van 490.000 banen wordt verwacht tegen 678.000 in februari. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1130 dollar, een stijging met 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.