Amerikaanse economie groeit iets minder hard dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar iets minder hard gegroeid dan bij een eerdere raming werd gemeld. Dit bleek woensdag uit een definitieve raming van het Amerikaanse ministerie van handel. Het bruto binnenlands product steeg in het vierde kwartaal met 6,9 procent op jaarbasis. Bij de vorige raming werd een groei van 7,0 procent gerapporteerd. Deze neerwaartse bijstelling was het gevolg van een iets lagere export en consumentenbestedingen. In het derde kwartaal 2021 vertraagde groei van de Amerikaanse economie nog tot een herziene 2,3 procent. Daarmee komt de groei over heel 2021 ook nu op 5,7 procent uit, tegenover een krimp van 3,4 procent in 2020. De PCE prijsindex steeg in het vierde kwartaal van 6,3 naar 6,4 procent, terwijl de kernprijsindex, dat wil zeggen zonder voeding en energie, op 5,0 procent bleef staan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.