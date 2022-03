Nul op rekest KLM bij Hof EU Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KLM heeft bij het Gerecht van de Europese Unie nul op het rekest gekregen, wat betekent dat een boete van ruim 127 miljoen euro blijft staan. In een reactie tegen ABM Financial News meldde KLM dat het de uitspraak bestuurder en zich beraadt op het aantekenen van hoger beroep. "De praktijken die als concurrentieverstorend worden beschouwd dateren van meer dan 20 jaar geleden en waren al in 2010 veroordeeld in een beschikking van de Europese Commissie. Die beschikking werd echter in 2015 nietig verklaard door het Gerecht van de Europese Commissie. Daarop volgde een nieuwe beschikking van de Europese Commissie in 2017, waartegen KLM beroep heeft aangetekend. Daar is nu uitspraak over gedaan", liet de Nederlandse luchtvaartmaatschappij optekenen als reactie. KLM heeft reeds een voorziening genomen voor deze boete. Zolang er een hoger beroep loopt, hoeft deze boete nog niet betaald te worden. Bron: ABM Financial News

