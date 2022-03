Unibail-Rodamco vergroot Franse reclame-inkomsten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft zijn mediacontract met reclamebedrijf Clear Channel France verlengd met acht jaar en zal voortaan een groter aandeel van de omzet ontvangen. Dat maakte het vastgoedbedrijf woensdag bekend. Ook wordt Unibail-Rodamco weer zelf eigenaar van een deel van de reclameborden in zijn Franse winkelcentra. Clear Channel beheert de meer dan zeshonderd digitale mediaschermen in de twintig Franse winkelcentra va Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco heeft meer dan 1.700 digitale schermen in zijn Europese winkelcentra. Dat maakt het bedrijf één van de grootste advertentieplatforms buitenshuis van Europa. Het verbeterde contract sluit aan op de doelstelling die Unibail-Rodamco vandaag op zijn beleggersdag bekendmaakte, om nieuwe reclame-omzet te generen uit het publiek dat zijn winkelcentra bezoekt. Deze omzet wil Unibail in 2024 hebben opgevoerd naar 75 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

