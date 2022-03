Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, nu de milde toon rondom de oorlog in Oekraïne na de onderhandelingen in het Turkse Instanboel lijkt te botsen met de werkelijke toestand in Oekraïne.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,5 procent naar 452,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 14.650,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,9 procent met een stand van 6.729,77 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,1 procent naar 7.541,74 punten.

Waar dinsdag de markt nog even op adem kwam over de oorlog in Oekraïne, lijkt deze opluchting woensdag wat voorbarig, nu er in elke geval geen zichtbare overeenkomst op tafel ligt en terugtrekkende Russische troepen vooral even op krachten lijken te willen komen.

Het Europese consumentenvertrouwen daalde van 8,8 negatief in februari naar 18,7 negatief over de afgelopen maand. Verder bleek de inflatie in zowel Spanje als Belgie in maart verder opgelopen. Vanmiddag staat de Duitse inflatie op de agenda. De Duitse inflatie wordt geraamd op 6,2 procent op jaarbasis en op 1,6 procent op maandbasis.

Voor woensdagmiddag staan ook de banengroei in de Amerikaanse private sector, de definitieve groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal, de Amerikaanse huizenprijzen in januari en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

Voor de Amerikaanse banengroei wordt rekening gehouden met een aanwas van 450.000 banen tegen 475.000 in februari.

Op de sprekersagenda staan de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christin Lagarde op Cyprus, bestuurslid van de Bank of England Ben Broadbent, de Britse premier Boris Johnson voor een verantwoording voor een zogeheten Liaison Committee, ECB-bestuurde Fabio Panette voor een comité van economische en monetaire zaken en de voorzitter van de Federal Reserve van Kansas City Esther George.

De Europese Centrale Bank zal geleidelijk zijn monetaire beleid aanpassen en pas de rente geleidelijk verhogen enige tijd nadat het opkoopprogramma van obligaties is gestopt, zo bevestigde Christine Lagarde tijdens haar speech in Cyprus.

De euro/dollar noteerde op 1,1144. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1106 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,10,85 op de borden.

Olie werd woensdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2, procent in het groen op 106, dollar, terwijl voor een juni-future Brent 110, dollar werd betaald, een stijging van 2, procent.



Bedrijfsnieuws

UBS gaat voor 6 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel UBS noteerde 0,4 procent lager.

In Parijs konden zes aandelenkoersen zich aan de maleur onttrekken, onder aanvoering van die van Totalenergies waar 2,7 procent bij kwam. In Amsterdam was de koers van het aandeel Shell de koploper.



Koersverliezen van meer dan 1 procent waren er in Parijs voor 23 aandelen. De koers van het aandeel Renault leverde met een verlies 4,6 procent het meest in.

In Frankfurt tekende zich hetzelfde beeld af. Hier liepen vijf aandelen in koers op, met die van Hannover Rueck bovenaan met een plus van 2,7 procent. Hier waren er 21 aandelenkoersen die meer dan een procent verloren, onder aanvoering van de koers van het aandeel Zalando, waar 3,5 procent vanaf ging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 4.631,60 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 1,8 procent tot 14.619,64 punten en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 35.294,19 punten.