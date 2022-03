Valuta: euro riant boven 1,11 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stevig boven de 1,11 dollar, mede op basis van de verwachting onder handelaren dat de Europese Centrale Bank mogelijk in oktober overgaat tot een renteverhoging.

"Wij signaleren onder handelaren een dergelijk sentiment", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En dat zie je dan ook terug in de opgelopen euro. Daarvan denken wij dat die het huidige niveau niet kan vasthouden. Cruciaal daarvoor zijn deze week de banendata uit de Verenigde Staten en dan met name de ontwikkelingen in de gemiddelde uurlonen. Als die duidelijk beter uitpakken dan voorzien, verwachten wij een opleving in de dollar", aldus Mevissen.

De analist sprak woensdag van een afwachtende markt, die er wat hem betreft rekening mee moet houden dat de situatie in en rondom Oekraïne nog lang in ieder geval gespannen blijft, waarbij een hervatting van oorlogshandelingen door de Russische eenheden niet is uitgesloten.

De voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker gaf dinsdag aan het inflatiepeil onacceptabel hoog te vinden en riep op tot een progressief rentebeleid. In de markt wezen deze week tussentijdse peilingen al op acht renteverhogingen in 2022. Vooralsnog heeft dit alles per saldo geen positief effect op de dollarkoers gehad.

Het Europese consumentenvertrouwen daalde van 8,8 negatief in februari naar 18,7 negatief over de afgelopen maand.

Voor woensdagmiddag staan de voorlopige Duitse inflatie in maart, de banengroei in de Amerikaanse private sector, de definitieve groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal, de Amerikaanse huizenprijzen in januari en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

De Duitse inflatie wordt geraamd op 6,2 procent op jaarbasis en op 1,6 procent op maandbasis.

Voor de Amerikaanse banengroei wordt rekening gehouden met een aanwas van 450.000 banen tegen 475.000 in februari.

Op de sprekersagenda staan de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christin Lagarde op Cyprus, bestuurslid van de Bank of England Ben Broadbent, de Britse premier Boris Johnson voor een verantwoording voor een zogeheten Liaison Committee, ECB-bestuurde Fabio Panette voor een comité van economische en monetaire zaken en de voorzitter van de Federal Reserve van Kansas City Esther George.

De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,1152 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8487 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag eveneens 0,3 procent en noteerde op 1,3140 dollar.