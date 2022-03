Shell hoger in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 732,52 punten.

"Na een aantal sterke dagen maken de beurzen in Europa een pas op de plaats", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Een koerswinst van indexzwaargewicht Shell hield de verliezen in de AEX beperkt. "De olieprijzen lijken wat te herstellen van eerdere dalingen, vanwege het vooruitzicht op nieuwe westerse sancties tegen Rusland die vermoedelijk een impact zullen hebben op de olietoevoer", aldus analisten van Interactive Investor. De olieprijzen stegen met 2,6 procent.

Op dinsdag was er juist nog optimisme over de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in Turkije. Dit joeg de hoop op een oplossing aan en versterkte de risicobereidheid onder beleggers, zo zagen analisten van SEB, die opmerkten dat Rusland beloftes deed om zich terug te trekken in de regio rond Kiev. "Desondanks bereikten beide partijen geen concreet akkoord, terwijl de gevechten volgens de laatste berichten gewoon doorgaan."

"Voornamelijk onduidelijkheid rondom de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zorgen voor onrust onder beleggers", aldus Blekemolen van Lynx.

Wel ziet de beleggingsspecialist dat de AEX inmiddels de dalende trendlijn lijkt te hebben doorbroken. "Toch blijft het technisch gezien mogelijk dat de Nederlandse beurs zijn hoofd zal stoten aan het 200-daags gemiddelde, dat nu rond 744 punten ligt. Een kleine stap terug alvorens de beurs weer hoger gaat blijft een aantrekkelijk scenario", zo stelde Blekemolen.

Vandaag zullen beleggers volgens Lynx vooral benieuwd zijn naar het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Economen voorspellen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt 450.000 banen kon toevoegen in maart. Later op de dag volgen ook cijfers over het bruto binnenlands product en de wekelijkse olievoorraden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1151.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg indexzwaargewicht Shell met 2,3 procent. Besi daalde daarentegen met 3,4 procent. Het bedrijf uit Duiven haalt 175 miljoen euro op met de uitgifte van een obligatie. Ook verkochten een aantal aandeelhouders stukken voor 82,50 euro per aandeel.

In de AMX won CTP 0,3 procent, maar leverde Inpost 6,3 procent in. Het aandeel InPost stond de laatste paar dagen juist nog in de belangstelling door overnamegeruchten. Donderdag publiceert InPost cijfers.



PostNL daalde met 5,0 procent ook aanzienlijk. Op maandag werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Twee depots zijn verzegeld en een aantal werknemers is gearresteerd. Vanochtend ontkende PostNL de misstanden in Belgie. Analisten van ING vinden de situatie lastig in te schatten. "We zouden verwachten dat het postbedrijf sinds de eerste invallen in november alles op alles heeft gezet om de onderste steen boven te krijgen. Maar aan de andere kant moet er haast wel een onregelmatigheid zijn gevonden om een CEO in de gevangenis te zetten."

Onder de kleinere aandelen won Fastned 6,4 procent, terwijl BAM 2,7 procent daalde.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg met 5,7 procent. De matrassenketen sprak van een sterk begin van het boekjaar 2022.