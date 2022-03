Groeivertraging Inpost voorzien

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het vierde kwartaal van 2021 de groei verder zien vertragen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de jaarcijfers van het Poolse kluisjesbedrijf, die op donderdag verschijnen.

Begin dit jaar kwam Inpost al met een update over het vierde kwartaal. Toen werd een recordaantal van 180 miljoen afgeleverde pakketten gemeld, een stijging van 71 procent op jaarbasis.

Verder liet InPost toen weten 20.000 zogehten automated parcel machines te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021. In totaal heeft het bedrijf circa 2,6 miljoen kluisjes, waarvan er 2,4 miljoen in Polen staan.

"In 2021 hebben we onze positie op de Poolse markt verbreed, terwijl we onze pogingen opvoerden om Europese klanten te bedienen", aldus CEO Rafal Brzoska van Inpost begin dit jaar.

In november zag Inpost zich echter nog genoodzaakt de outlook voor heel 2021 neerwaarts bij te stellen, als gevolg van een minder sterke dan verwachte groei in Polen, maar dat speelde ook in andere markten in de tweede helft van 2021. De pakketvolumes voor heel 2021 worden ingeschat op 435 tot 440 miljoen, waar eerder nog werd gerekend op 455 tot 485 miljoen stuks.

Daarmee denkt InPost op een groepsomzet uit te komen van 3,46 tot 3,56 miljard zloty, een plus van 37 tot 41 procent ten opzichte van 2020. Analist Peter Schutte van IEX verwacht wel dat InPost aan de omzetdoelstelling heeft voldaan.

Toch valt de groei volgens de analist sneller terug dan gedacht. "Natuurlijk opereert het bedrijf in een goede markt, temeer nu steeds meer wordt ingezet om de stroom busjes in de straten die pakketjes thuis afleveren terug te dringen. InPost zal echter sneller moeten expanderen buiten Polen. De hoge schuldenlast werkt wat dat betreft niet mee, want internationalisatie gaat gepaard met opstartverliezen en dus margedruk", aldus Schutte. "Tegelijkertijd zien we de concurrentie toenemen."

Jefferies besloot in aanloop naar de cijfers op donderdag om het koersdoel voor inPost te verlagen van 20,00 naar 8,00 euro. Wel vindt analist David Kerstens het aandeel nog altijd koopwaardig.

Kerstens verwacht een minder sterke groei in Polen en waarschuwt voor hogere kosten. De taxaties voor de EBITDA voor de komende jaren werden door de zakenbank daarom met een kwart verlaagd.

Overname

Vorige week schoot het aandeel InPost nog fors omhoog na geruchten dat er een overname op handen zou zijn. Volgens persbureau Bloomberg zou private equity interesse hebben in de Poolse kluisjesspecialist nu de koers sinds de beursgang enorm is afgekomen.

InPost reageerde vervolgens echter dat het momenteel niet in gesprek is met potentiële kopers.