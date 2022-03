Shell omhoog en Besi daalt in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 0,2 procent lager op 733,39 punten. Onder de hoofdfondsen steeg indexzwaargewicht Shell met 1,2 procent, gevolgd door ArcelorMittal met een plus van 0,6 procent. Besi daalde met 2,2 procent. Het bedrijf uit Duiven haalt 175 miljoen euro op met de uitgifte van een obligatie. Ook verkochten een aantal aandeelhouders stukken voor 82,50 euro per aandeel. In de AMX won Galapagos 0,9 procent, maar leverde Inpost 3,5 procent in. Het aandeel InPost stond de laatste paar dagen juist nog in de belangstelling door overnamegeruchten. Onder de kleinere aandelen won Azerion 2,6 procent, terwijl Vivoryon 2,2 procent daalde. Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg met 3,5 procent. De matrassenketen sprak van een sterk begin van het boekjaar 2022. Bron: ABM Financial News

