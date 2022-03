Micron ziet winst fors stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Micron Technology heeft in het afgelopen kwartaal de winst fors zien aantrekken, waarbij werd geprofiteerd van de vraag naar 5G, kunstmatige intelligentie en elektrische auto's. Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van de Amerikaanse chipmaker. "Onze uitstekende kwartaalresultaten overtroffen onze verwachtingen, zowel op het vlak van de omzet als marges", aldus CEO Sanjay Mehrotra. "Micron ligt op schema om een recordomzet en robuuste winstgevendheid te realiseren in boekjaar 2022." In het afgelopen kwartaal boekte de chipfabrikant een winst van 2,4 miljard dollar tegen 603 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel bedroeg de winst 2,00 dollar of 2,14 dollar op aangepaste basis. De omzet steeg op jaarbasis van 6,24 miljard naar 7,79 miljard dollar. De brutomarge lag op 47,8 procent. Micron mikte zelf op een winst van 1,73 tot 1,93 dollar per aandeel of 1,85 tot 2,05 dollar per aandeel op aangepaste basis bij een omzet van 7,3 tot 7,7 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 1,87 dollar per aandeel of 1,98 dollar op aangepaste basis bij een omzet van 7,5 miljard dollar. Voor het lopende kwartaal rekent Micron op een omzet van 8,5 tot 8,9 miljard dollar en een brutomarge van 47 procent, wat een winst per aandeel zou moeten opleveren van 2,23 tot 2,43 dollar. Het aandeel Micron steeg dinsdag in de reguliere handel met 2,8 procent en nabeurs kwam daar nog eens 4,0 procent bij. Bron: ABM Financial News

