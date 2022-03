Aandeelhouders TIE akkoord met eerste dividenduitkering ooit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft van zijn aandeelhouders goedkeuring gekregen voor de uitkering van een interimdividend. Dit maakte de onderneming uit Breukelen woensdag bekend. Dit betekent dat een interimdividend van 0,50 euro per aandeel TIE zal worden uitgekeerd. Het is dan tevens de eerste keer dat het bedrijf dividend uitkeert. Het aandeel TIE noteert op 7 april ex-dividend. Aandeelhouders kunnen kiezen voor een uitkering in contanten of in aandelen. Bron: ABM Financial News

