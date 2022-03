Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren krap een uur voor de openingsgong 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 2,1 procent hoger op 735,15 punten.

Beleggers lijken te twijfelen of er wel een staakt-het-vuren komt tussen Oekraïne en Rusland.

Op dinsdag lieten beide landen nog weten vooruitgang te boeken in de gesprekken om de oorlog te beëindigen. Volgens de Oekraïense president Zelenski is een neutrale status van zijn land bespreekbaar. Rusland blijft ondertussen dodelijke aanvallen uitvoeren in het land, ondanks dat Moskou heeft beloofd zich te focussen op de Donbas-regio.

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat de VS en Europese partners een afwachtende houding aannemen om te zien of Rusland daadwerkelijk zijn beloftes naleeft. Vooralsnog ziet het westen geen reden om de sancties tegen Moskou af te bouwen.

"We zullen zien of Rusland zijn beloftes nakomt", aldus Biden. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten."

De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdag nog scherp hoger, waarbij de S&P 500 officieel uit correctiegebied kwam, dankzij optimisme over de onderhandelingen rond een staakt-het-vuren en een daling van enkele grondstofprijzen. Veel Aziatische beurzen handelden vanochtend eveneens hoger.

De vrees voor de snel oplopende rente lijkt intussen af te nemen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde dinsdagavond van 2,55 naar 2,46 procent en vanochtend is dit 2,36 procent.

"De markten lijken zich geen heel grote zorgen meer te maken over de renteverhogingen van de Fed, die niet van plan lijkt de economische groei te laten ontsporen. De aandelenmarkten zijn nog steeds populair", verklaart Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat de future in New York voor het eerst sinds halverwege maart even onder 100 dollar zakte, nadat Russische media de onderhandelingen met Oekraïne als constructief bestempelden. Een mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot uiteindelijk 1,6 procent lager op 104,24 dollar op de New York Mercantile Exchange, het laagste slotniveau sinds 17 maart. In de Aziatische handel vanochtend trok de olieprijs met 0,6 procent aan.

De euro/dollar noteerde op 1,1108. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1085 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1114 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Unibail-Rodamco-Westfield heeft de outlook voor 2022 herhaald en wil vanaf 2023 weer dividend uitkeren. Na de verkoop van het Amerikaanse vastgoed in 2022 en 2023, zal Unibail vanaf 2024 weer een pure Europese vastgoedspeler zijn, zo meldde het bedrijf woensdag. Dan zal ook de coronacrisis volledig verteerd moeten zijn met een EBITDA vergelijkbaar met die in 2019.

BE Semiconductor Industries heeft met succes een obligatie-uitgifte geprijsd. Besi geeft in totaal voor 175 miljoen euro aan obligaties uit, in lijn met de aankondiging op dinsdagavond.

Beter Bed spreekt van een sterk begin van het boekjaar 2022. Alle winkels zijn open en de orderinstroom zit ruim boven het peil van voor de coronacrisis. De keten uit Uden waarschuwde wel voor de hoge grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen. Beter Bed verwacht dat het nog enige tijd duurt voordat de situatie weer is genormaliseerd en "we blijven ons concentreren op kostenbeheersing, gedisciplineerde kapitaaluitgaven en strikt cashflowbeheer".

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 4.631,60 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 1,8 procent tot 14.619,64 en de Dow Jones-index steeg 1,0 procent tot 35.294,19 punten.