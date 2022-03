UBS start nieuw aandeleninkoopprogramma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS gaat voor 6 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Dit meldde de Zwitserse bank woensdag. Het is de bedoeling dat het nieuwe inkoopprogramma op 31 maart start en naar verwachting 2 jaar in beslag neemt, waarbij aan het einde van dit jaar al voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen is ingekocht, zowel onder het oude programma als het vandaag gelanceerde inkoopprogramma. Het oude programma werd vorig jaar op 8 februari gelanceerd en ruim 240 miljoen aandelen UBS werden ingekocht, goed voor 6,49 procent van de uitstaande aandelen UBS. Bron: ABM Financial News

